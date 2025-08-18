Боевой потенциал двух бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении практически сведен на нет, несмотря на регулярные награждения командного состава, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Исчтоник указал на награждение президентом Украины Владимиром Зеленским ряда командиров. После него в Сумскую область приехал главком ВСУ Александр Сырский, который также наградил офицеров.

«Практически полностью сведен на нет боевой потенциал 95-й, 80-й отдельных десантно-штурмовых бригады, а также 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков», — говорится в сообщении.

ТАСС: на Сумское направление перебросили учебный полк ВСУ

Ранее стало известно, что бойцы второго батальона полка 1434 «Ахмат-Чечня» отразили попытку прорыва ВСУ на сумском направлении.