Пушилин сообщил о последствиях прорыва под Добропольем

Прорыв российской армии на добропольском направлении привел к разрушению фланга ВСУ, слому их логистики и общему ухудшению позиций противника. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Прорыв на добропольском направлении охарактеризован сломом логистики во многом нашего противника, ухудшением позиций и разрушением фланга на этом направлении», — сообщил Пушилин.

По его словам, эти успехи заставили украинское командование в спешке менять планы и перебрасывать на этот участок фронта дополнительные резервы, чтобы сдержать наступление.

«Абсолютно по понятным причинам противник вынужден был перекидывать дополнительные резервы. Были перекинуты нацисты из "Азова"* (организация признана в России террористической и запрещена), известного подразделения нашим бойцам», — отметил глава ДНР.

Он охарактеризовал идущие сейчас бои как «достаточно жесткие», однако подчеркнул, что, несмотря на переброску элитных подразделений противника, «ситуация остается под контролем Вооруженных сил РФ».

Кроме того, Денис Пушилин сообщил об улучшении российских позиций и на красноармейском направлении, в частности, в районе Родинского и Белицкого.

* - Запрещенная организация, признанная в России террористической