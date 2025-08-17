ФСБ показала фото украинского БПЛА, перехваченного над Смоленской АЭС
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал фото украинского ударного БЛПА, перехваченного при попытке ВСУ осуществить террористическую атаку на Смоленскую АЭС.
На кадрах можно увидеть обломки беспилотника, в том числе его двигатель, системы управления и, предположительно, боевая часть.
На одном из снимков можно увидеть здание с несколькими разбитыми окнами, вероятно, на территории станции.
На подлете к Воронежу сбили украинский беспилотник
По данным ФСБ, дрон минувшей ночью подавили системы РЭБ над территорией АЭС.
В спецслужбе подчеркнули, что террористическая атака на объект атомной энергетики была сорвана.
По данным ведомства, украинские военные использовали для попытки атаки ударный дрон самолетного типа "Спис".
О пресечении попытки Киева осуществить террористическую атаку по инфраструктуре атомной электростанции в Смоленской области с применением БПЛА также сообщило Минобороны РФ.