Украинский дрон атаковал Смоленскую АЭС

Системы радиоэлектронной борьбы подавили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который попытался атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России.

По словам представителей ведомства, вражеская армия попыталась нанести удар по объекту атомной энергетики с помощью коптера самолетного типа.

— Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики, — передает сообщение службы ТАСС.

Министерство обороны отчиталось, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 46 украинских беспилотников над российским регионами.

Кроме того, СМИ сообщили, что более 10 взрывов прогремело над городом Кстово Нижегородской области. Еще примерно о таком же числе взрывов сообщили жители Лисков и Острогожского Воронежской области.