Россия отбросила назад ракетную программу Украины с помощью одного действия

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска отбросили назад ракетную программу Украины с помощью одного действия — нанесения удара по месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним.

© Lenta.ru

На эту тему он порассуждал в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, данные, добытые нашей разведкой по проекту "Сапсан" пошли в дело», — указал журналист.

Он напомнил, что украинские ракеты имеют дальность до 750 километров, что позволило бы им долетать из Харькова до Москвы.

«Такую возможность противнику давать нельзя. А значит необходимо последовательно выносить его ракетную программу», — заключил Коц.

Ранее ФСБ России назвала попадающие в радиус поражения украинских ракет «Сапсан» города России и Белоруссии.