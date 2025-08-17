Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю сорвала 802 атаки беспилотников ВСУ в ДНР

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю сорвала 802 атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом рассказали в управлении ФСБ России по региону, сообщает в воскресенье, 17 августа, ТАСС.

«Над Донецком и Макеевкой ликвидировано 469 беспилотников, над Горловкой — 333», — указали в ведомстве.

Отмечается, что украинские военные по-прежнему используют тактику массированных ночных налетов на города. В частности, в ночь на 15 августа они направили свыше 20 ударных БПЛА самолетного типа для удара по школам, детским садам, а также объектам энерго- и теплоснабжения. Почти все они были перехвачены системой РЭБ, однако, один украинский беспилотник типа «Лютый» достиг цели и атаковал школу.

«Кроме того, в Донецке и Макеевке силовики зафиксировали повышенную активность разведывательных беспилотников самолетного типа, "а также "фальшдронов", предназначенных для вскрытия систем ПВО, охраняющих мирные города», — добавили в региональном управлении ФСБ.

Ранее 17 августа в Министерстве обороны России сообщили журналистам, что за истекшие сутки силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 300 беспилотников и четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Также в военном ведомстве рассказали, что российские военные поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним.