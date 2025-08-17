СМИ: Харьков и Сумы попали под удар баллистических ракет

В Харькове и Сумах в восточной части Украины зафиксированы прилеты баллистических ракет. Об этом пишет «Страна.ua».

© Газета.Ru

По данным местных пабликов, в Харькове под удар попал Индустриальный район, а в Сумах — учебное заведение. Также взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил прилеты баллистики в Индустриальном районе.

Согласно информации онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Киеве и более чем в десяти областях Украины действует воздушная тревога.

Украинский дрон атаковал Смоленскую АЭС

Днем 17 августа в Харькове уже произошел взрыв. Он прогремел за пределами городской черты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.