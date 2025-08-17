Три штата готовы направить сотни военнослужащих навести порядок в столице

Три американских штата направят сотни военнослужащих национальной гвардии в Вашингтон, округ Колумбия. Южная Каролина и Огайо присоединились к Западной Вирджинии, предоставив войска, что вызвало протесты против использования национальной гвардии для "политической полицейской миссии” в столице США.

В рамках усилий администрации Трампа по реформированию полицейской службы в Вашингтоне с помощью федеральных репрессий три штата приняли решение направить сотни военнослужащих своей национальной гвардии в столицу страны, пишет The Guardian.

Западная Вирджиния заявила, что направляет от 300 до 400 военнослужащих нацгвардии, в то время как Южная Каролина пообещала направить 200 человек, а Огайо заявил, что направит 150 в ближайшие дни.

Меры, объявленные в субботу, были предприняты после того, как протестующие оттеснили федеральные правоохранительные органы и войска национальной гвардии, развернувшиеся в демократическом столичном городе после указа Дональда Трампа о федерализации местных полицейских сил и задействовании около 800 членов национальной гвардии округа Колумбия.

Офис губернатора Западной Вирджинии Патрика Морриси подчеркнул в заявлении, что развертывание было “демонстрацией приверженности общественной безопасности и региональному сотрудничеству”, и штат предоставит оборудование и “примерно 300-400 квалифицированных сотрудников в соответствии с указаниями”.

Заявление было сделано после того, как Дональд Трамп приказал сотням военнослужащих национальной гвардии Вашингтона, округ Колумбия, продемонстрировать силу и временно возглавил городское полицейское управление, чтобы обуздать то, что президент называет чрезвычайной ситуацией с преступностью и бездомностью в столице страны.

Данные, собранные департаментом полиции Округа Колумбия, показывают, что уровень насильственных преступлений фактически достиг 30-летнего минимума, когда Трамп вернулся к власти в январе, и с тех пор снизился еще на 26%, пишетThe Guardian.

В прошлые выходные Трамп приказал бездомным жителям американской столицы уехать или подвергнуться принудительному переселению после того, как его кортеж проехал мимо горстки бездомных людей, направлявшихся на его поле для гольфа за городом. В четверг местные власти расчистили один из придорожных лагерей, на которые жаловался Трамп, утверждая, что они могли бы сделать это более гуманно, чем неподготовленные федеральные силы.

Распоряжение министерства юстиции о замене начальника полиции Вашингтона Памелы Смит главой Управления по борьбе с наркотиками Терри Коулом на посту “комиссара полиции по чрезвычайным ситуациям” столкнулось с проблемами после того, как генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швалб оспорил его в федеральном суде.

Не вынося прямого решения по иску, окружной судья США Ана Рейес указала, что Смит остается во главе полиции.

Но усилия по усилению федерального контроля над столичным округом возобновились в субботу, когда был отдан приказ о развертывании национальной гвардии Западной Вирджинии.

Дрю Галанг, пресс-секретарь Морриси, сообщил, что национальная гвардия штата получила приказ об отправке оборудования и личного состава в Округ Колумбия поздно вечером в пятницу и работает над организацией развертывания.

Представитель Белого дома сообщил агентству Reuters в субботу, что дополнительные войска национальной гвардии были вызваны в Вашингтон для “защиты федеральных активов, создания безопасных условий для сотрудников правоохранительных органов, которые могут выполнять свои обязанности, когда это необходимо, и обеспечения заметного присутствия для сдерживания преступности”.

Протест против вмешательства Трампа собрал множество людей на площади Дюпон-Серкл в субботу перед маршем к Белому дому, расположенному примерно в 1,5 милях от нее. Демонстранты собрались за плакатом с надписью “Нет фашистскому захвату Вашингтона”, а некоторые из них держали плакаты с надписью “Нет военной оккупации”.

Поводом для протестов стали опасения по поводу чрезмерных усилий Трампа и того, что он использовал преступность в качестве предлога для навязывания своей воли Вашингтону, отмечает The Guardian.

По данным The Wall Street Journal, с момента прибытия в Вашингтон на прошлой неделе около 800 военнослужащих национальной гвардии под непосредственным руководством Трампа обеспечивали заметное присутствие в общественных местах, выполняя административные и материально-технические функции, а также работы по “благоустройству территории”.

Представители министерства обороны заявили, что бойцы не будут носить оружие, но “оружие доступно в случае необходимости, но останется в арсенале”, говорится в пресс-релизе армии США.

Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что будет издан официальный приказ, разрешающий военнослужащим национальной гвардии носить огнестрельное оружие, но это в значительной степени затронет сотрудников военной полиции, имеющих огнестрельное оружие.

Белый дом также сообщил в субботу, что национальная гвардия в Округе Колумбия проводит пешее патрулирование и на автомобилях вокруг национального торгового центра и Юнион-Стейшн, добавив, что в настоящее время войска не проводят арестов.

Трамп дал понять, что может предпринять аналогичные действия в других городах, контролируемых демократами, напоминает The Guardian. Ожидается, что в ближайшие недели федеральный судья в Сан-Франциско вынесет решение о том, нарушил ли Трамп закон, разместив войска национальной гвардии в Лос-Анджелесе в июне без одобрения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Как правило, национальная гвардия используется только в тех случаях, когда об этом просит губернатор штата. Однако национальная гвардия округа Колумбия подчиняется непосредственно президенту, подчеркивает The Guardian.