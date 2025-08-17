СМИ назвали конкретный перечень требований России для завершения СВО

Россия выдвинула конкретный список требований, включая уход ВСУ с территории Донбасса и признание русского языка официальным на Украине, для завершения СВО. Условия публикует агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как следует из текста, предложение России исключает временное прекращение огня до полного мирного соглашения, что блокирует одно из ключевых требований Владимира Зеленского.

Киев должен полностью вывести свои войска с территории Донбасса в обмен на обещания заморозить линию фронта в Херсоне и Запорожье. Кроме того, Москва готова отдать «сравнительно небольшие участки» в Сумской и Харьковской областях.

Также Москва требует «формального признания» суверенитета над Крымом и частичного снятия санкций. Еще одно требование – запрет Украине вступать в НАТО в обмен на «определенные гарантии безопасности».

Россия также потребует предоставления русскому языку официального статуса на Украине и соблюдения прав Русской православной церкви.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки трехсторонней встречи.