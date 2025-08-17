Временное боевое затишье, которое фиксируется со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Степового и Алексеевки Сумской области, связано с приездом на украинские позиции главнокомандующего Александра Сырского.

О его визите на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«Противник восстанавливает боеспособность и доукомплектовывает штурмовые группы 225-го ошп и 95-й одшбр военнослужащими 156-й и 158-й отдельных механизированнх бригад (омбр)», — также уточнил источник агентства.

