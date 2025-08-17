Российские дроноводы обнаружили и за час уничтожили группу французских наемников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости оператор ударного беспилотника группировки войск «Днепр» с позывным «Хаба».

По его словам, сначала бойцы Вооруженных сил РФ наблюдали за противником с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Поняли по шевронам, что это были французы, причем операторы дронов. «Хаба» отметил, что наемники раскладывали оборудование и готовились бить по позициям ВС РФ. Российские операторы БПЛА сбросили на пикапы противника взрывчатку и отработали по французам FPV-дронами.

«В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», — сказал «Хаба».

Он добавил, что нередко видел на правом берегу Днепра не только французских, но и грузинских наемников.

Минобороны: ВС России уничтожили железнодорожный канал переброски ВСУ в Донбасс

4 августа офицер украинской армии Константин Милевский рассказал, что в настоящее время в рядах сухопутных войск Вооруженных сил Украины воюют свыше 8 тысяч иностранных наемников, почти половина из которых приехала из стран Латинской Америки. По его словам, ежемесячно в ряды армии Украины вступают порядка 600 иностранных граждан.

Ранее российские военные взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ.