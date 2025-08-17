Около 10 взрывов прозвучало в российском регионе

Около 10 взрывов прозвучало над двумя городами Воронежской области: Лиски и Острогожск. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей российского региона.

По словам очевидцев, в городах были слышны взрывы и звуки работы мотора. Также местные жители наблюдали вспышки в небе. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники.

Гусев: в Воронеже обломки сбитых БПЛА повредили остекление в квартирах

Ранее о серии взрывов сообщили жители Борисоглебска. Также они слышали стрельбы и видели вспышки в небе.

До того сообщалось, что в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области из-за атаки БПЛА была повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина, его доставили в больницу с переломом.