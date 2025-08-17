Военные РФ за неделю улучшили тактическое положение у Юнаковки Сумской области и заняли новые позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть небольшие улучшения у наших войск в районе Юнаковки: юго-восточнее от данного населенного пункта заняты новые позиции», — сказал он.

Информации о числе потерь у противника Марочко не представил.

Агентство РИА Новости сообщало, что группа мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала без вести в полном составе всего через 10 дней после прибытия в пункт дислокации неподалеку от города Сумы.

Заваленные трупами солдат ВСУ поля нашли в Сумской области

До этого сообщалось, что под Юнаковкой Сумской области украинские военные пропадают без вести «взводами и ротами». Населенный пункт, который родственники бойцов ВСУ называют «проклятым», стал местом, куда военные уходят и не возвращаются. Источник в силовых структурах отметил, что такие потери связаны со стремлением украинского командования любой ценой вернуть контроль над всей территорией Сумской области.

Ранее десантники ВСУ в Сумской области утратили боеспособность.