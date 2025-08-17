Дроны ВСУ за полчаса атаковали три региона России

Российские средства ПВО за полчаса уничтожили над тремя регионами страны четыре беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

© Газета.ru

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 22:20 до 22:50. Два БПЛА нейтрализовали в Белгородской области и по одному — в Курской и Орловской областях.

С 13 августа Белгород и Белгородская область подвергаются массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

В России предрекли ВСУ ответ за атаки на Ростов-на-Дону и Белгород

Кроме того, оказалось повреждено здание областного правительства. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что таких обстрелов белгородцы «пока еще не проживали в современной истории». Центральную часть города перекрыли для движения автотранспорта, очевидцы сообщали о звуках стрельбы из автоматического оружия.

