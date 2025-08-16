Трамп не рассматривал вопрос размещения войск США на Украине – СМИ

Газета.Ru

Глава США Дональд Трамп во время обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Киева не рассматривал вопрос размещения американских войск на Украине, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Трамп не рассматривал вопрос размещения войск США на Украине
© Газета.Ru

По их данным, речь шла о гарантиях, напоминающих обязательства НАТО. В ходе переговоров по телефону обсуждались "европейские и американские гарантии безопасности" в рамках возможного соглашения с Россией.

Трамп предположил, что РФ не будет против предоставления США гарантий безопасности Украине, писали ранее СМИ. Глава Белого дома якобы готов внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности, если это не будет связано с Североатлантическим альянсом.

До этого американский президент сказал, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования конфликта.