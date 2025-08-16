Силы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон самолетного типа над Воронежской областью. Об этом рассказало министерство обороны РФ в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Около 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 16 августа Минобороны заявило, что силы ПВО уничтожили за ночь 29 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем.

10 августа жители Воронежа услышали над городом по меньшей мере пять взрывов. По словам очевидцев, на юге города раздалось от двух до пяти взрывов, а перед ними звучал сигнал воздушной тревоги. На этом фоне в Воронеже наблюдались сбои в работе интернета.