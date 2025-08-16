В СФ выразили надежду на отмену поставок оружия Киеву после переговоров РФ и США

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске дают надежду, что американцы отменят дальнейшее финансирование поставок оружия на Украину. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразила сенатор Наталия Косихина.

© m24.ru

По ее словам, выступления лидеров в Анкоридже стали важным сигналом для всего мира, который стал первым реальным этапом на пути к дипломатическому соглашению по Украине. Она считает, что работа, основанная на взаимном уважении и учете национальных интересов РФ поможет в перспективе прийти к мирному соглашению и сотрудничеству в ключевых направлениях экономики и военной промышленности.

Российско-американские переговоры прошли на Аляске в ночь на 16 августа. Как указал Трамп, есть шанс достичь мирного урегулирования украинского конфликта, но сделка по прекращению огня пока не достигнута.

По итогам встречи Путин провел в Кремле совещание. Прошедший саммит он назвал своевременным и полезным. С его слов, во время общения с Трампом обсуждалось возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

В свою очередь, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча Путина и Трампа придала новый импульс поискам путей решения украинского конфликта.