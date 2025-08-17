Армия РФ поразила место хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" ВСУ
Российские войска поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним.
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее ФСБ сообщила о проведении операции по срыву планов Украины по производству оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан".
Специальная операция проводилась совместно с Минобороны РФ.
В рамках этой операции были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, расположенные в Днепропетровской и Сумской областях.
Как указали в спецслужбе, в результате РФ на длительный срок заблокировала создание производства этих дальнобойных ракетных комплексов.
По данным ФСБ, Украина разрабатывала ракеты для "Сапсана" для нанесения ударов вглубь территории РФ на 500-750 километров.