Российская армия продвигается по всему фронту зоны специальной военной операции, замыкая кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.

Как обратило внимание агентство, на севере Донецкой народной республики (ДНР) группировка войск «Центр» постепенно берет в клещи Красноармейск (украинское название — Покровск), Мирноград и Константиновку. За июнь и июль российские войска расширили зону контроля вокруг этих городов, перерезав Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько ключевых трасс, используемых для снабжения. Также приводятся слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского, который заявил о нарушении сообщения между Добропольем и Красноармейском.

Заняв Луначарское, Суворово и Никаноровку, Вооруженные силы России расширили зону контроля, приблизившись к Доброполью, взятие которого под контроль нарушит логистику Киева на всем севере Донбасса. Дальнейшее продвижение на север поставит под угрозу главный укрепрайон ВСУ в регионе, возводимый с 2014 года и проходящий через Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Сейчас подразделения «Центра» имеют возможность обогнуть его по западной стороне.

Ранее то, что Покровск и Мирноград фактически попали в окружение, а Константиновка — в полуокружение, признал бывший начальник штаба полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич. В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в соцсетях он подчеркнул, что и без того катастрофическое положение ВСУ на этой линии ухудшается с каждым днем.