Economist узнал о предварительно согласованном воздушном перемирии на Украине

В ходе саммита России и США на Аляске предварительно согласовано прекращение огня в воздухе на Украине до трёхсторонней встречи российского лидера Владимира Путина, американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник.

«Мне сказали, что есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трёхсторонней встречи лидеров», — написал он в соцсети X.

По словам журналиста, его источник заявил, что «небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров».

Он также пообещал, что следующая неделя «будет интересной».

Путин по итогам встречи с Трампом в Анкоридже заявил, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании кризиса на Украине и выразил надежду, что Россия и США могут дойти до завершения украинского конфликта.