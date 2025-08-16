Армия России ударами гаубицы уничтожила крупный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Российские войска точными ударами гаубицы 2А65 «МСТА-Б» уничтожили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, опорный пункт обнаружили в ходе воздушной разведки операторы беспилотников Южной группировки войск. Объект оказался оборудован крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами.

Отмечается, что потери ВСУ составили как минимум 11 человек — их без признаков жизни обнаружили в ходе осмотра места удара.

Ранее беспилотники и артиллерия Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами и ликвидировали взвод бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Клебан-Быка. Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет беспилотников.