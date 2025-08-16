Трамп показал Путину F-22, которые скрывают от любопытных глаз

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал президенту России Владимиру Путину на Аляске истребители F-22, которые обычно "скрывают от любопытных глаз".

На это обратил особое внимание британский журнал The Economist в статье по итогам встречи глав двух государств в Анкоридже. Автор отмечает, что Трамп провел российского лидера мимо четверки F-22 Raptor, чью секретность ревностно сохраняет Пентагон.

Английский журналист в качестве примера приводит случай, когда ему пришлось отдать на проверку ВВС США фотографии этих истребителей. Заметим, что это совершено нормальная практика для военного ведомства любой страны. А секретность F-22 сильно преувеличена. Эти самолеты несут службу уже двадцать лет, практически всех их характеристики давно известны и находятся в открытом доступе.

На Западе заметили попытки Трампа впечатлить Путина

А вот скрываться от любопытных глаз, а точнее радаров, они действительно умеют. Истребители были созданы с применением стелс-технологий и относятся к малозаметным. Их основная задача - завоевать превосходство в небе на авиации противника.