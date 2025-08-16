Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) до двух раз в неделю оправляет бойцов на самоубийственные попытки форсировать Днепр. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что противник пытается преодолеть водную преграду небольшими группами ради хайпа и поддержания репутации в глазах Запада.

«Результат всегда один — большие потери. Наши войска круглосуточно контролируют Днепр, и при обнаружении противника на него обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии», — отметил силовик.

Российские военные уничтожили склад ВСУ «невероятных размеров» в зоне СВО

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уничтожают логистику украинских войск на Карантинном острове.

«Группировка войск "Днепр" методично ломает вражескую логистику и позиции, и каждый метр земли, который они используют под войну, становится для них опасным», — рассказал чиновник.

По его словам, ВСУ из-за ударов Российской армии сложнее прятаться на острове, выдавая себя за мирных жителей.