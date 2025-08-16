ВСУ ночью атаковали боевыми дронами Ставропольский край

В ночь на субботу, 16 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Ставропольскому краю. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, украинские боевые дроны попытались атаковать промышленную зону Невинномысска. Беспилотники были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Никто не пострадал, разрушений нет, уточнил губернатор.

Ставрополь атаковали беспилотники, их пролет над городом сняли на видео

«На территории падения беспилотников в настоящее время горит стерня, над ее тушением сейчас работают специалисты МЧС», — добавил он.

Накануне ВСУ совершили налет беспилотников на морской порт Оля в Астраханской области. Обломками сбитого дрона оказалось повреждено судно.