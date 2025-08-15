Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ решили сбежать с поля боя, так как их предало командование. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению аналитика, бойцы 60-й бригады не выходят на связь, скорее всего, потому что не хотят возвращаться на поле боя.

Собеседник издания считает, что это обыкновенные дезертиры, которые разуверились в командовании, которое бросило их, не предоставив никаких распоряжений.

Среди украинских солдат случаи дезертирства стали распространенным явлением, добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что с краснолиманского направления сбежали командование 60-й бригады ВСУ и треть батальона. Никто из военных не выходит на связь, управление батальоном утрачено полностью.

Ранее координатор подполья на Украине Сергей Лебедев заявил, что Киев включил Одессу и Одесскую область в список территорий, которые могут попасть в зону боевых действий, чтобы решить сразу несколько задач.