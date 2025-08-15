В США подняли в небо Boeing E-3C Sentry перед встречей Трампа и Путина

В США подняли в небо самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Boeing E-3 C Sentry. Это произошло перед встречей главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, одновременно с этим в небе над Аляской пролетал российский самолет Ту-214ПУ, который относится к летному спецотряду «Россия». Этот самолет создан на базе пассажирского самолета Ту-214, но при этом является воздушным командным пунктом для высшего руководства России.

В свою очередь, Boeing E-3 Sentry выполняет функции дозорной и командной авиации. Он оснащен девятиметровым вращающимся радаром и способен обнаруживать воздушные объекты в радиусе до 400 км.

Напомним, что встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:00 по мск.