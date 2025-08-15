Обвинения украинской стороны о якобы нанесении российской армией удара по рынку в центре города Сумы — намеренная провокация с целью сорвать предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона на Аляске. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Несколько дней назад министерства предупреждало, что перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Вооруженные силы Украины планируют нанести провокационные удары. Они также сообщали, что украинская сторона начала подготовку к провокации и 11 августа перевезла в Чугуев Харьковской области группу журналистов.

Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий. Трамп сообщил, что в ходе переговоров планирует обсудить утиным тему обмена территориями между Москвой и Киевом в рамках урегулирования военного конфликта.