Командир 156-й бригады ВСУ бросил личный состав и сбежал в Сумы

Командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Гупалюк, бросив личный состав, сбежал в Сумы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Помимо 225-го отдельного штурмового полка, наибольшее число потерь понесли 95-я отдельная десантно-штурмовая и 156-я отдельная механизированная бригада (ОМБр). Как выяснилось, комбриг 156-й бригады полковник Гупалюк, о котором мы неоднократно писали ранее, избавившись от личного состава, спокойно уехал в Сумы", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Гупалюк прикомандировал к другим подразделениям даже резервные роты и сейчас в Сумах, а заодно получает награды от командования ВСУ, "в то время как их личный состав лежит в посадках Сумской области - забытый, брошенный и в грязи".

Ранее силовики уже сообщали ТАСС, что командир 156-й бригады прикомандировывает к другим подразделениям своих подчиненных.

При этом, указал собеседник агентства, после публикации фото получения наград Гупалюком официальный аккаунт командования "Север" ВСУ удалил все снимки. "Какова причина такого решения? Вероятнее всего, комбриг лично попросил админов удалить эти фото, чтобы не словить очередную волну негодования в свой адрес от родственников погибших и пропавших без вести", - предположил он.

В силовых структурах ранее сообщали ТАСС, что в бои под Юнаковкой в Сумской области направляют последние резервы 156-й ОМБр. А солдат данной бригады Николай Ступка, сдавшийся в плен, рассказывал, что практически треть военнослужащих роты вместе с командованием сбежали из части.