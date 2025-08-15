На Западе перечислили восемь целей для удара по России

Lenta.ru

В России имеются восемь целей, нанеся удар по которым, Киев может в условиях недостатка военной техники и военнослужащих якобы получить качественное превосходство над Москвой. Об исследовании западных аналитических организаций рассказывает польский портал Defence24.

Издание перечисляет цели, нанеся удар по которым Украина якобы смогла бы «ослабить российскую военную машину, увеличить политические издержки оккупации и создать условия для выхода из тупика на фронте».

Первая цель — шлюзы № 8 и № 9, расположенные в самых высоких точках Волго-Донского судоходного канала, связывающего Каспий с Азовским и Черным морями. «Снижение уровня воды в Волге уже ограничивает судоходство, что в сочетании с нападением может спровоцировать экологический кризис в Каспийском море и нарушить стратегически важные торговые связи между Россией и Ираном», — пишет портал.

Вторая цель — предприятие по производству беспилотников «Герань» под Елабугой. «Альтернативным решением может стать атака на Нижнекамскую гидроэлектростанцию, которая обеспечивает электроэнергией завод», — говорится в публикации.

Третья цель — переходы Маньчжурия — Забайкальск и Суйфыньхэ — Пограничный, на которые приходится 90 процентов сухопутной торговли торговли между Китаем и Россией.

Четвертая цель — путепроводы, соединяющие полуостров Крым с остальной Россией, в частности мосты через Керченский и Чонгарский проливы, позволяющие РФ перебрасывать войска, технику и топливо.

Пятая цель — мосты и железнодорожные узлы Западного военного округа — основной регион снабжения российских войск в зоне специальной военной операции.

Шестая цель — строящаяся в Очамчира (Абхазия) материально-техническая база Черноморского флота России, которая якобы уязвима для удара беспилотников.

Седьмая цель — позиции оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, которая отрезана от России.

«Захват Приднестровья может снизить угрозу высадки морского десанта на Одессу, а также предотвратить участие России в возможной аннексии юга Украины», — пишет издание.

Восьмая цель — базы Тихоокеанского флота России во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне. Западные аналитики полагают, что это отвлечет российские ресурсы от Украины.

«Точечные удары по ключевым узлам, таким как железнодорожные мосты, шлюзы каналов, объекты по производству беспилотников и базы логистики, могут нанести непропорционально больший ущерб, чем традиционные дорогостоящие наземные операции, сопряженные с высокими военными потерями», — утверждается в публикации.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы России готовы к провокациям со стороны Украины и Европы, которые могут произойти во время саммита на Аляске, тем более, что провокации от них идут постоянно.

В августе военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что в случае блокирования странами НАТО каналов снабжения между Калининградской областью и Санкт-Петербургом в Балтийском море Армия России будет вынуждена начать формирование логистического пути через Сувалкский коридор.