Группа десантников ВСУ заблудилась и попала в плен

Группа бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заблудилась в Сумской области и попала в плен военнослужащих группировки войск «Север». Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет ТАСС.

В российском военном ведомстве уточнили, что причиной того, что украинские военнослужащие заблудились в Сумской области, стал низкий уровень их военной подготовки. При этом годным к службе в десантном подразделении ВСУ оказался даже пожилой Сергей Шелест.

«Пленный был отловлен ТЦК на улице после возвращения с работы и отправлен в учебку, а затем на боевое слаживание, где вместо положенных двух недель пробыл всего три дня», - уточнили в Минобороны РФ.

Сергей Шелест рассказал, что в ходе боевой подготовки мобилизованные успешно проходили испытания даже с плохими результатами по стрельбе.

«Особо так никто и не учил. Отстрелялся - хорошо, зачет. Попал или не попал - зачет. Всех в десант», - пояснил он.

В Минобороны РФ пояснили, что все пленные прошли медицинский осмотр и находятся под наблюдением врачей.

Российские дроны вынудили сдаться бойцов ВСУ

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет. При этом на фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации. А украинские эксперты, политики и общественные деятели ожидают, что осенью начнется и мобилизация женщин. Уже стоит вопрос о призыве медицинских работников, но, по всей вероятности, перечень будет значительно расширен.