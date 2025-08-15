Российские дроны вынудили сдаться бойцов ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины приняли решение сложить оружие после атаки российских беспилотников в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По данным источников канала, пехоту ВСУ атаковал спецназа 6-й армии. На приведенных кадрах видно как боеприпасы, сброшенные с дронов, разрываются рядом с украинскими военными.

«После нескольких точных попаданий оставшиеся в живых ВСУшники подняли белый флаг и не рискнули дальше испытывать судьбу», - подчеркивается в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» подорвали украинский пикап в Харьковской области, окончательно он был уничтожен с помощью FPV-дронов.