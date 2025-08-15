Жесткий ответ: Белоусов показал военкорам мощь русской армии

Накануне состоялась встреча военных корреспондентов с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Как сообщает aif.ru, военкор Александр Коц рассказал, что глава ведомства продемонстрировал разработки «народного» оборонно-промышленного комплекса и наработки в области малой противовоздушной обороны.

Коц отметил, что на встрече обсуждались все острые проблемы — и изменения в медицинском обеспечении, и новшества в работе по пропавшим без вести, и техническое оснащение. Кроме того, поднимались вопросы, которые беспокоят участников спецоперации и их родных.

«Но в целом надо сказать, что по итогам всех встреч было дано порядка 130 поручений министра обороны, которые сейчас выполняются. Начиная от медицинской сферы и заканчивая формированием "Барсов"», — заявил военкор, отметив, что у Белоусова в ходе встречи был конструктивный настрой.

Также состоялись мероприятия, которых на таких встречах раньше не было. Например, военкоров привезли на импровизированную выставку изделий «гаражных конструкторских бюро». Там было представлено множество разработок народных умельцев: от экзоскелетов до БПЛА различных модификаций и предназначений. Белоусов отметил, что пока эти образцы вооружения не пошли в серию, но уже проходят доиспытания.

«После этого у меня появился осторожный оптимизм, что в некоторых областях, в том числе по БПЛА, где мы сегодня отстаем от противника, все-таки мы его нагоним», — отметил Коц.

Кроме того, военкорам показали разработки в малой противовоздушной обороне: упрощенный комплекс «Панцирь» для поражения близких целей, систему «Цитадель», которая находит и сопровождает цель, новые боеприпасы. По словам Коца, производство такого оружия будет наращиваться.