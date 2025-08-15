Что известно о последствиях ночной атаки БПЛА на многоэтажный дом в Курске

Сегодня ночью на многоэтажный дом в Курске была совершена атака БПЛА. О том, что известно о произошедшем к этому часу, — в материале «Рамблера».

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, в результате атаки погибла 45-летняя женщина. Еще 10 человек пострадали, в том числе ребенок. Они госпитализированы. Кроме того, после атаки дрона в доме начался пожар на четырех верхних этажах. Жильцов дома эвакуировали.

Кроме того, врио региона отметил, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар, сейчас завершена проливка конструкций. По его словам, взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Также Хинштейн подчеркнул, что утром отработает комиссия, зафиксирует повреждения.

«Все обязательно восстановим», — отметил он.

Врио региона заявил, что специалисты также определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению. Если подлежит, то его будут ремонтировать, заявил Хинштейн.

«На это время разместим людей в ПВР или компенсируем аренду жилья. Пока жильцов дома временно разместили в соседней школе. Обеспечим людей спальными местами, вещами первой необходимости, питанием», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора.

По его словам, жители получат компенсацию в 75 тысяч рублей за частичную потерю имущества, в 150 тысяч рублей — за полную. Кроме того, полностью утратившие имущество получат новую региональную выплату в размере 195 тысяч рублей.

В МО РФ ранее сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над российскими регионами и акваторией Азовского моря.