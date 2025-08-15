В Польше заявили, что «Орешник» изменил военную ситуацию в Восточной Европе

Появление в Белоруссии баллистической ракеты «Орешник», которая может переносить ядерный заряд, существенно меняет военную ситуацию в Восточной Европе, с точки зрения Минска. Об этом пишет польский портал Defence24.

«С точки зрения самой Белоруссии, участие в подобных учениях усиливает ее зависимость от России, но одновременно дает ей больший вес в военном уравнении», — говорится в статье.

Автор материала отмечает, что «Орешник» способен преодолеть большинство из существующих систем ПВО, и его появление в Белоруссии повышает значение Минска в военной стратегии Москвы.

13 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в ходе совместных военных учений Москвы и Минска «Запад-2025» в сентябре будет отработано планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия демонстрируют миролюбие и открытость, однако «порох всегда надо держать сухим».