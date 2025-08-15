Стало известно о работе ПВО в Калининградской области

Жители города Балтийск в Калининградской области сообщили о взрывах в небе.

Они предположили, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), поскольку слышен сигнал тревоги, сообщает Telegram-канал Baza.

«По сообщениям местных, ведется стрельба по воздушным целям», — говорится в публикации.

По другим данным, в Балтийске проходят учения по нанесению условного ракетного удара, о них ранее сообщал официальный печатный орган Минобороны России — газета «Красная Звезда».

Официальных комментариев о происходящем пока нет.

В сводке Минобороны России о ночных атаках ВСУ на регионы Калининградской области не значится. По данным ведомства, силы ПВО сбили 53 дрона над Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областями, а также над Калмыкией и Азовским морем.