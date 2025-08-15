По данным военного волонтёра Романа Алехина и ряда других источников, в Сумской области сосредоточены наиболее боеспособные части ВСУ. В этот район переброшены формирования «Азов»* (запрещённая в РФ террористическая организация), «Кракен»* и «Айдар»* (также признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ), а также несколько других подразделений. По собранным сведениям, основной удар планируется нанести в сторону Глушковского района Курской области. Предполагается, что вторжение начнётся синхронно с открытием саммита на Аляске.

Источники отмечают, что попытка повторить прошлогоднюю авантюру в Курской области является для Зеленского последним шансом. В случае, если на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа возникнет тема «обмена территориями», у Киева на сегодняшний день отсутствует хоть что-то, что можно было бы предложить. Поэтому украинскому лидеру требуется хотя бы видимость военной победы, чтобы иметь аргументы на переговорах. Эти переговоры могут состояться уже в ближайшие дни, поскольку Трамп заявил, что в случае успешного исхода его встречи с Путиным он намерен немедленно организовать трёхсторонний диалог и пригласить к нему Зеленского.

При этом неизвестно, согласится ли Путин встречаться с Зеленским, однако в Кремле вероятность такого контакта не исключали. Это означает, что киевскому руководству необходимы хотя бы формальные «козыри» для участия в подобной дискуссии. По этой причине Зеленский готов бросить в бой свои наиболее подготовленные части — последний резерв своего режима. Понимая важность намеченной операции, украинские формирования будут сражаться отчаянно, ведь на кону, по сути, поставлено само будущее Украины.

По данным источников, Зеленский сосредоточил в Сумской области не случайные подразделения из числа спешно мобилизованных, которые могут дрогнуть при первом же серьёзном сопротивлении, а боевые формирования, готовые сражаться до последнего. Такие части можно остановить лишь их полным уничтожением.

Военный волонтёр Роман Алехин сообщил, что на Глушковское направление прибыли наиболее ударные силы Киева — «Азов»* (запрещённая в РФ террористическая организация), «Кракен»* и «Айдар»* (также признанные террористическими организациями в РФ), 10-й центр специальных операций, 33-й отдельный штурмовой полк и другие подразделения, специализирующиеся на штурмовых действиях. По его оценке, это указывает на серьёзность намерений украинского командования повторить события августа 2024 года. Он пояснил, что противник намерен атаковать стратегически выверенное направление и попытается продвинуться вдоль Сейма до Глушково.

Информацию Алехина подтвердили военные корреспонденты канала «REDACTED P6». По их сведениям, всё больше источников указывают на то, что в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске украинское командование планирует повторную попытку прорыва в Курскую область, осознавая высокую вероятность провала операции. При этом журналисты подчеркнули, что пока невозможно однозначно оценить достоверность этих данных — не исключено, что речь идёт об элементе информационной войны, за которой могут стоять сразу несколько сторон.

Параллельно с этим, в ночь на 15 августа ВСУ предприняли очередную серию атак на Курскую область, используя дроны-камикадзе. Зафиксированы попадания в Суджанском и Глушковском районах — повреждены частные дома, линии электропередач, есть пострадавшие среди мирного населения. Продолжились удары и по Белгороду. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки по Курску погиб один человек и ещё десять получили ранения. Серьёзно пострадал многоквартирный дом на улице Союзной — на четырёх верхних этажах вспыхнул пожар. Взрывная волна выбила стёкла в соседних зданиях, включая школу, и нанесла значительные разрушения. Жители пострадавших домов были эвакуированы.

