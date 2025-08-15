Целенаправленные атаки ВСУ на Белгород продолжаются

Два человека получили ранения при новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подчеркнув, что украинская армия продолжает наносить по городу целенаправленные удары.

По словам Гладкова, двое мужчин получили ранения при ударе беспилотника по центру Белгорода. У одного зафиксировали проникающее ранение живота — его состояние оценивают как тяжелое. У второго — осколочные ранения ног.

«Бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждено остекление административного здания», — добавил губернатор.

Гладков также заявил, что в Белгороде в результате атак беспилотников выбиты окна в нескольких квартирах трех многоэтажных домов, осколками посечены два легковых авто. Еще у одного административного здания повреждены остекление и фасад.

В Белгородской области за сутки зафиксировали 32 атаки беспилотников

Напомним, что 13 и 14 августа ВСУ устроили массированную атаку по Белгороду и его окрестностям. Гладков заявлял, что максимальный огонь вели по зданию правительства Белгородской области. Ранения получили 20 человек, один погиб.