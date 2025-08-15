ВСУ пытаются сбивать Су-34 и Су-35 американскими и французскими ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с конца 2023 года активно используют против российских истребителей Су-34 и Су-35 ударные ракеты зенитно ракетных комплексов (ЗРК) С-200, SAMP/T и Patriot. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По информации собеседника агентства, за полтора года российские средства ПВО перехватили почти 20 зенитных ракет, атаковавших самолеты ВКС на сверхзвуковых скоростях — от 870 до 1 178 м/сек.

«Причем около половины из них — ракеты MIM-104D американского ЗРК Patriot», — добавил источник агентства.

Уточняется, что противник пытается сбивать российские истребители С-200 (с ракетами 5В28 (5В21), SAMP/T производства Франции (с ракетами Aster-30) и Patriot производства США (с ракетами MIM-104D).

Названа неожиданная особенность Су-34

12 августа стало известно, что российские войска получили новую партию Су-34, изготовленных в рамках гособоронзаказа 2025 года. Отмечается, что фронтовой истребитель бомбардировщик давно зарекомендовал себя как лучший в своем классе.