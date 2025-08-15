Размещение способной переносить ядерное оружие российской баллистической ракеты «Орешник» в Белоруссии меняет «военное уравнение» в Восточной Европе. Об этом пишет польский портал Defence24.

Издание прокомментировало недавнее заявление министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о том, что на учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».

В польской публикации «Орешник» назван оружием, которое сложно перехватить, поскольку оно «потенциально способно преодолеть большинство существующих систем противоракетной обороны», а его размещение в Белоруссии говорит о том, что значимость Минска в военной стратегии Москвы растет.

«С точки зрения самой Белоруссии, участие в подобных учениях усиливает ее зависимость от России, но одновременно дает ей больший вес в военном уравнении», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что появление «Орешника» в Белоруссии является «фактором, меняющий стратегические расчеты в регионе, особенно в отношении стран НАТО в Центральной и Восточной Европе».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» станет ответом России на подготовку Европы к большой войне с Россией.