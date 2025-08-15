Удары по позициям ВСУ и продолжение наступления: что происходит в зоне СВО к утру 15 августа

Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений, а также выбили противника из Вороного. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 15 августа, разбирался «Рамблер».

Удары в районе села Гуляйполе

Артиллеристы 35-й армии группировки войск «Восток» нанесли несколько ударов по выявленным позициям ВСУ в районе села Гуляйполе Запорожской области. Об этом говорится в сообщениях на сайте Минобороны России.

«Камера беспилотного летательного аппарата «Орлан-30» зафиксировала уничтожение огневых средств и украинских боевиков», - отметили в ведомстве.

Уничтожение укрепленных позиций ВСУ

В свою очередь экипажи танков 36-й армии группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям противника на Южно-Донецком направлении, сообщили в российском военном ведомстве.

На кадрах, опубликованных Минобороны, видно как после удара над лесополосой поднимается серый столб дыма.

«В ходе боевой работы камера разведывательного беспилотного летательного аппарата зафиксировала уничтожение огневых точек и блиндажей противника», - отмечается в сообщении.

ВСУ попытались атаковать несколько районов Ростовской области

Уничтожен 2С7 «Пион» ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил обнаруженный разведывательными дронами на Красноармейском направлении украинский 2С7 «Пион». Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самоходная артиллерийская установка «Пион» была замаскирована в лесополосе.

«Получив данные, военнослужащие заняли огневую позицию, перевели боевую машину в боевое положение и осколочно-фугасными снарядами уничтожили вражескую установку на дальности свыше 20 километров», - подчеркнули в министерстве.

«Солнцепеки» сожгли ВСУ под Северском

Появились кадры применения тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в окрестностях Северска и уничтожения позиций одной из бригад ВСУ, пишут «Аргументы и факты».

По информации издания, сославшегося на военные Telegram-каналы, под удар попали опорные пункты 54-й отдельной мехбригады противника, которые были выявлены в одном из лесных массивов под Северском.

ВСУ выбиты из Вороного

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают развивать наступление в направлении Великомихайловки и выбили противника из населенного пункта Вороное. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Он напомнил, что Вороное расположено севернее 3-го оборонительного рубежа, заранее подготовленного ВСУ для прикрытия выходов к Днепропетровской области с юга.

«Дальше такие рубежи отсутствовали до Вольнянска, где выстроен был оборонительный рубеж для прикрытия подступов к Запорожью с востока. А вот в направлении Днепропетровска со стороны Великомихайловки старых, заранее подготовленных оборонительных рубежей нет», - констатировал он.

Накануне стало известно, что российские военные уничтожили важный логистический узел под Родинским. Кроме того, третья танковая рота ВС РФ разбила натовскую технику в районе Новопавловки.