Украина сможет продолжать боевые действия от трех до шести месяцев без финансовой помощи от стран Запада.

Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Киев будет продолжать активные военные действия, пока снабжается вооружением, информацией, разведданными и финансами. Пока у них есть ресурсы, война будет продолжаться. Все в значительной степени зависит от позиции Запада. Если финансирование будет продолжаться, будет продолжаться и война. Прекратят финансирование — Киева хватит, грубо говоря, на три-шесть месяцев», — заявил Мирошник.

Он указал, что Запад активно помогает Украине вооружениями, и у Киева достаточно людских ресурсов для продолжения боевых действий на текущем уровне. Посол заявил об отсутствии иллюзий того, что «завтра фронт обваливается».

Мирошник также заметил, что нет никаких признаков изменения позиций Европы. Там заявляют о намерении сорвать диалог России и США, поскольку продолжение конфликта на Украине крайне важно для внутренней повестки ЕС, сказал он.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны так называемой «коалиции желающих» должны быть готовы к развертыванию войск на территории Украины. Глава государства также в очередной раз заявил, что вопрос мира не может решаться без Украины, и Владимир Зеленский должен участвовать в будущих встречах по урегулированию.