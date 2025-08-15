Минобороны: ПВО сбила в России еще 14 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО в течение трех часов сбили в России еще 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Информацию об этом распространили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 15 августа. Цели были поражены в период с 8 до 11 часов по московскому времени.

По данным военного ведомства, беспилотники Вооруженных сил Украины перехватили и сбили над Белгородской областью, Крымом и Черным морем.

Семь БПЛА уничтожили в Белгородской области, шесть — в Республике Крым, один — над акваторией Черного моря.