Стало известно о продвижении российских войск и деморализации ВСУ

Украинских военнослужащих все сильнее деморализует продвижение российских войск в Запорожской области, рассказали в российских силовых структурах. Об этом пишет ТАСС.

© Лента.ру

«Касаемо ВСУ, хотелось бы отметить, что продвижение российских войск все больше деморализует украинских боевиков», — отметили источники.

Они добавили, что это происходит на фоне значительного роста потерь у Вооружнных сил Украины (ВСУ).

Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

Ранее в армии Украины выросло недовольство из-за возврата к жесткому, централизованному стилю командования, что привело к неоправданным жертвам и снизило боевой дух.