Гладков оценил массированную атаку ВСУ словами «не самый простой выдался день»

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале высказался о массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины на регион.

По информации ряда СМИ, военные оцепили центр Белгорода, были слышны автоматные очереди. Губернатор опубликовал видео, на котором военнослужащие отслеживают пролетающие беспилотники и целятся в них из автоматов.

«Не самый простой выдался день», — дал оценку Гладков.

Он поблагодарил за слаженную работу бойцов противовоздушной обороны (ПВО), МВД, самообороны, подразделений «Орлан» и «БАРС-Белгород».

ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Белгород подвергся атакам украинских беспилотников 14 августа. По словам губернатора, «такого еще не было в современной истории». Один из ударов пришелся по движущемуся автомобилю. Пострадали три человека, их госпитализировали.