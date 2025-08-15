Жители города в Калининградской области сообщили о работе ПВО

О взрывах в небе над городом сообщили жители Балтийска (Калининградская область). Они считают, что в городе работает система противовоздушной обороны, так как слышен сигнал тревоги. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По сообщениям местных, ведется стрельба по воздушным целям», — говорится в сообщении.

При этом официальной информации на этот счет пока не поступало, однако ранее Минобороны информировало о том, что в городе будут проходить учения по нанесению условного ракетного удара.

В ночь на 15 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Курск. По предварительным данным, есть пострадавшие.