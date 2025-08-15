Использование Россией «старых» Су-24М и Су-27 над Балтикой объяснили

Воздушно-космические силы (ВКС) России используют «старые» боевые самолеты Су-24М и Су-27 в Балтийском регионе для проверки оборонительных возможностей НАТО, объяснил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало недавний инцидент, когда в Эстонии на перехват российских самолетов подняли в воздух итальянские истребители F-35, входящие в состав патрулирующих сил НАТО.

Журнал уверяет, что Су-24М и Су-27 являются одними из самых старых в арсенале ВКС России.

«Оба [российских] самолета, о которых идет речь, действовали без планов полета или транспондеров, возможно, для проверки обороны НАТО в регионе», — говорится в публикации.

MWM пишет, что «F-35 обладает значительно превосходящими возможностями по сравнению с любым другим типом истребителей НАТО или России», в частности, российскими Су-35 и Су-30СМ.

Издание утверждает, что ВКС России располагают лишь одним полком истребителей пятого поколения Су-57, поэтому «Вооруженные силы России в гораздо большей степени полагаются на сеть наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) для асимметричного противодействия военно-воздушным силам НАТО».

Ранее MWM привел мнение командующего Военно-воздушными силами Индии, главного маршала авиации Амара Прита Сингха о том, что система ПВО С-400 «изменила правила игры» в конфликте Индии и Пакистана.