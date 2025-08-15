Над российским городом раздалось несколько взрывов

В небе над Курском работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

«В Курском небе работает ПВО! Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, всего раздалось около шести взрывов, которые слышали жители города. Другие подробности не приводятся, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

ВСУ нанесли массированный удар по городу в ДНР

Вечером 14 августа Минобороны отчиталось, что над российскими регионами за три часа было уничтожено 13 дронов.