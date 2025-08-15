В США заявили о невозможности сбить «Орешник»

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире шоу Рика Санчеса высказался о российском ракетном комплексе «Орешник». Фрагмент программы опубликован в Telegram-канале RT.

Риттер заявил, что у США и НАТО нет подобных новых ракет средней дальности, поэтому сбить их они также не могут. По мнению аналитика, возможность «Орешника» поразить цели в Европе полностью меняет картину мира на данный момент.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первый серийный «Орешник» поступил в войска. О первом применении ракеты Путин рассказал в ноябре 2024 года.

