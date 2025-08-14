Трамп допустил частичное сокращение войск в Европе

Вашингтон может рассмотреть возможность сокращения численности американских войск в Европе для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Этот вопрос передо мной не ставился. Я подумаю об этом позже, но он не был поставлен передо мной», — заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.

При этом Трамп не дал конкретных деталей о возможных сроках или масштабах сокращения войск, лишь отметил, что готов обдумать эту тему в будущем.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщал о планах США по сокращению военного контингента в Европе и возможном перераспределении войск в Индо-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток. Европейские страны НАТО уже разрабатывают альтернативные стратегии на случай уменьшения американского военного присутствия, поскольку безопасность региона во многом зависит от поддержки США.