Над РФ за три часа сбили 13 беспилотников

Над территорией России за три часа были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

© Газета.Ru

«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Республики Калмыкия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе в результате атаки пострадал 12-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги.

Еще одна атака на регион привела к ранению троих человек. Украинские дроны атаковали два легковых автомобиля в селе Пристень в Валуйском округе. Один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.